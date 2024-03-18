الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حلا شيحة توضح موقفها من المشاهد الحميمية فى التمثيل.. وتؤكد: الفن مش حرام

ع المسرح
ع المسرح

أكدت الفنانة حلا شيحة أنها لم تصرح يومًا بأن الفن حرام، موضحة أن هذه التصريحات التي نُسبت إليها عارية تمامًا عن الصحة، وأنها نتاج تداول خاطئ في وسائل الإعلام.

وأشارت شيحة خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، إلى أنها تشعر بالأسى تجاه الأشخاص الذين نسبوا إليها هذه التصريحات، مؤكدة أنها لم تدلِ بها قط.

وتطرقت إلى موضوع الحجاب، معربة عن رغبتها في عدم الخوض في تفاصيله نظرًا للجدل الكبير المثار حوله، مؤكدة أن ما يهمها هو البُعد الروحي الذي تشعر به.

وفيما يتعلق بموقفها من المشاهد الحميمية في الفن، صرحت شيحة بأن هناك أمورًا لا يجب أن تكون موجودة في الأعمال الفنية، مثل الأحضان المتكررة، معتبرة أنها لا تستطيع تحريم شيء لكنها تؤمن بضرورة الاعتدال.

وعندما أثارت الإعلامية منى عبدالوهاب موضوع الفنانات الكلاسيكيات، مثل شادية ونادية لطفي وسعاد حسني ومشاركتهن في مشاهد تحتوي على قُبلات وأحضان، ردت شيحة بأن الزمن كان مختلفًا وأن الأعمال الفنية كانت تتمتع بنوع من الشياكة والجمال لا يتوافر في الأعمال الحديثة، مؤكدة أن تركيزها ينصب على الشكل العام للعمل الفني أكثر من الحكم عليه بأنه حلال أو حرام.

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