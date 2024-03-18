الإثنين 18 مارس 2024
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توك شو

حلا شيحة تكشف لـ"ع المسرح": "لم يضربني والدي إلا مرة واحدة" (فيديو)

حلا شيحة
حلا شيحة

قالت الفنانة حلا شيحة، إن حياتها عبارة عن مسرحية مليئة بالعديد من التقلبات الدرامية، مطلقة عليها اسم مسرحية "الرحلة"، ففي الفصل الأول من روايتها الخاصة، ولدت لأب يعمل كفنان تشكيلي، وعاشت في بيئة متحررة بمنطقة العجمي بالإسكندرية.

وأضافت “شيحة” خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، عبر قناة “الحياة": “والدي لم يعاقبني طوال حياتي إلا مرة واحدة فقط، كونه يتسم بالطيبة والاستيعاب لأبعد مدى”.

وأكملت: "ذات يوم، خرجت من المنزل برفقة أشقائي دون علمه، وبمجرد عودتي نشب الخلاف بيننا، وتلك كانت المرة الوحيدة التي صفعني فيها بالقلم".

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