الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إبراهيم عيسى يؤدى "مونولوج" على المسرح بطريقة الفنان جورج سيدهم (فيديو)

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

ألقى الإعلامي إبراهيم عيسى، "مونولوج" مُلهمًا على مسرح برنامج "ع المسرح"، مُحاكيًا أسلوب الفنان الكبير جورج سيدهم، في تجسيدٍ فريد لمشهدٍ من فيلم "معبودة الجماهير".

وأكد عيسى خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عبر قناة الحياة على أهمية الصدق والوضوح أمام الجمهور، مُعبرًا عن إعجابه الشديد بأداء سيدهم الذي قال فيه: "بحبك.. بحبك.. كلمة بقالي سنين عايز أقولهالك، هعيش وأنا بحبك وأموت وأنا بحبك".

وأشاد "عيسى" بقوة الحب التي تتجلى في الإعلان والصوت الذي يصدح بها، مُفضلًا أداء سيدهم على أداء عبدالحليم حافظ، واصفًا إياه بأنه كان أروع وأعظم بكثير، واختتم تصريحاته بتحية تقدير للفنان الراحل، قائلًا: "عاش جورج سيدهم على مسرح مصر".

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