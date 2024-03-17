إبراهيم عيسى: لن أتراجع عن وصفى لحماس بـ"الجماعة الإرهابية" (فيديو)

قال إبراهيم عيسى إن أغلب الناس تظن أن التعاطف مع الشعب الفلسطيني يرتبط بالتعاطف مع حركة حماس أو انتصار لما فعلته الحركة في عملية 7 أكتوبر الماضي، لكن هذا ليس صحيحًا.

وأضاف عيسى، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن كل ما نراه من دعم وتأييد للشعب الفلسطيني في العالم وفي مواجهة هذا الإجرام الإسرائيلي لا يمت بالصلة لما تفعله حركة حماس، ولكن من أجل الضحايا الأطفال والنساء والشيوخ.

وأشار إلى أنه يصف حماس بـ"الجماعة الإرهابية"، وأنه لن يتراجع عن هذا الحديث، بل كل ما يهمه هو نصر القضية الفلسطينية وليس مناصرة ما تقوم به المقاومة.