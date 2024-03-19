حلا شيحة: "السوشيال ميديا" السبب الرئيسي في أزمتي مع نقابة الممثلين (فيديو)

تحدثت الفنانة حلا شيحة عن اللحظات الصعبة التي مرت بها خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى الناس لا ترى كواليس الأزمات التي تعيشها ولا تستطيع تحملها، والتي تسببت في أن تجعلها تتخذ قرارات معينة، حتى وصل الأمر إلى شطبها من نقابة المهن التمثيلية.

وأشارت شيحة خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، إلى أن السوشيال ميديا كانت السبب الرئيسي في تصاعد الصراع الذي عاشته ووصل إلى شطبها من نقابة الممثلين، قائلة: "إحنا في زمن لو عملنا حاجة صغيرة.. السوشيال ميديا هتخليها مشكلة ضخمة".

وأوضحت شيحة أنها لا تحب الحديث عن تلك الفترة الصعبة في حياتها؛ لأنها مرحلة مرت رغم تأثيرها عليها بالسلب، لكنها قررت منذ ذلك الحين النظر اللأمور بشكل إيجابي، مؤكدة أنها من أكثر الأشخاص الذين تضرروا من السوشيال ميديا من بين كافة زملائها.