الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حلا شيحة تروى قصة اعتزالها الفن لـ"ع المسرح" (فيديو)

حلا شيحة
حلا شيحة

كشفت الفنانة حلا شيحة، عن كواليس رحلتها للبحث عن الذات والإيمان، مؤكدة: الإنسان بطبيعته يمر بمراحل من التأمل والخطأ والتصحيح.

وتطرقت حلا خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، إلى فترات اعتزالها، الأولى في سن الثالثة والعشرين والثانية التي دامت عامين، مشيرة: هذه الخطوات كانت بمثابة محطات للتقرب أكثر من الله.

وأكدت أن قراءاتها الدينية لم تكن مستمدًة من تعاليم أسرتها بل كانت من بحثها الشخصي، مما دفعها لترك الشهرة والأضواء والتفرغ لعبادة الله.

وأوضحت حلا أن الرؤى التي شهدتها كانت الدافع وراء تغييرها الكبير، وأن قرارها بارتداء النقاب كان خطوة طوعية للتعبير عن حبها وتقربها من الله، معربة عن أملها في أن يحترم الجمهور والنقاد رغبتها ومشاعرها في هذا الاختيار.

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