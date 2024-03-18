خلع الحجاب والعودة للتمثيل وعلاقتها بـ"الشيطان".. حلا شيحة تكشف الحقيقة (فيديو)

أكدت الفنانة حلا شيحة، أن أولوياتها تغيرت بمرور الزمن، قائلة: "بعد 7 سنوات، تبدلت رغباتي وأهدافي، وأصبح الزواج وتكوين أسرة في مقدمتها".

وتابعت شيحة، خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عبر قناة الحياة، أنها أمضت 11 عامًا في دور الزوجة والأم، معتنية بشئون منزلها بكل تفان، وأضافت: "بدأت العمل في سن 13، وعشت تحت الأضواء والشهرة، وفي مرحلة من حياتي، اخترت الزواج والانعزال لأعيش حياتي الخاصة".

وردًا على ما أثير حول قرارها بخلع الحجاب والعودة للتمثيل وأنه كان بسبب الشيطان وغياب الأصدقاء الصالحين، نفت "شيحة" تلك الادعاءات قائلة: "لم أقل هذا أبدًا، الفن يحمل الكثير من الجوانب الإيجابية التي يمكن تقديمها بشكل جميل للجمهور، ويحمل مشاعر تلمس الناس، وكذلك العلاقة الروحية مع الله شيء جميل".