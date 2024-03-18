هل تتخلين عن الفن من أجل الزواج؟.. حلا شيحة تكشف حقيقة تصريحاتها لـ"محمود سعد"

جددت الفنانة حلا شيحة، التأكيد على موقفها الرافض لفكرة التخلي عن الفن من أجل الزواج.

وأوضحت شيحة خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أنها عندما كانت في العشرين من عمرها، صرحت للإعلامي محمود سعد بأنها لن تقبل بالزواج من رجل يشترط عليها الابتعاد عن الفن والحياة العملية، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس رؤيتها للحرية الشخصية وليس تمسكًا بعادات القرن التاسع عشر.

وتابعت، أنها بعد سبع سنوات من ذلك التصريح، تزوجت، مؤكدة أن تلك الآراء كانت مناسبة لمرحلتها العمرية آنذاك، وأضافت أن أبناءها الآن لا يفكرون في الزواج، لكنها تعتقد أن نظرتهم ستتغير عندما يصلون إلى سن العشرين، مشددة على أنها في ذلك الوقت لم تكن تفكر في الزواج بتاتًا.

وأكدت، أن تلك التصريحات كانت تعبر عن وجهة نظرها في مرحلة معينة من حياتها ولا تعكس بالضرورة مواقفها الحالية.