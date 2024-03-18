الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل تتخلين عن الفن من أجل الزواج؟.. حلا شيحة تكشف حقيقة تصريحاتها لـ"محمود سعد"

حلا شيحة
حلا شيحة

جددت الفنانة حلا شيحة، التأكيد على موقفها الرافض لفكرة التخلي عن الفن من أجل الزواج.

وأوضحت شيحة خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أنها عندما كانت في العشرين من عمرها، صرحت للإعلامي محمود سعد بأنها لن تقبل بالزواج من رجل يشترط عليها الابتعاد عن الفن والحياة العملية، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس رؤيتها للحرية الشخصية وليس تمسكًا بعادات القرن التاسع عشر.

وتابعت، أنها بعد سبع سنوات من ذلك التصريح، تزوجت، مؤكدة أن تلك الآراء كانت مناسبة لمرحلتها العمرية آنذاك، وأضافت أن أبناءها الآن لا يفكرون في الزواج، لكنها تعتقد أن نظرتهم ستتغير عندما يصلون إلى سن العشرين، مشددة على أنها في ذلك الوقت لم تكن تفكر في الزواج بتاتًا.

وأكدت، أن تلك التصريحات كانت تعبر عن وجهة نظرها في مرحلة معينة من حياتها ولا تعكس بالضرورة مواقفها الحالية.

الفنانة حلا شيحة حلا شيحه برنامج ع المسرح ع المسرح الإعلامية منى عبد الوهاب قناة الحياة إعتزال حلا شيحة أعمال حلا شيحة برامج رمضان برنامج فني برامج المتحدة المتحدة الشركة المتحدة رمضان محمود سعد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم تبدأ في الارتفاع بعد فترة من الاستقرار

حرب غزة تتصاعد.. ماذا ناقش بايدن ونتنياهو اليوم؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 8 .. كيف استغل الصباح "الحشيش" للسيطرة على أتباعه؟

نجوى فؤاد: "خربشنا عشان نبقى نجوم.. ولست نادمة على مشاهدي الجريئة" (فيديو)

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

مسلسل حق عرب بطولة "أحمد العوضي" يتصدر ترند فيس بوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء