حلا شيحة تكشف لـ"ع المسرح" كواليس تجربتها مع ارتداء الحجاب (فيديو)

أعربت الفنانة حلا شيحة عن تمسكها بالفن وعدم تخليها عنه، مؤكدة أن الفن جزء من هويتها فوالدها أيضًا فنان، وأشارت إلى أنها لا تسعى لإرضاء الجميع، وعلقت: “مستحيل أن يحظى شخص برضا كل الأطراف”.

وقالت “شيحة” خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أن تجربتها ليست فريدة، بل شاركتها العديد من النساء، حيث قالت: "العديد من الفتيات يخبرنني بأنهن كن يرتدين الحجاب ثم قررن خلعه".

وتحدثت عن زوجها السابق، قائلة: "لم يكن داعية، لكن الناس كانوا ينادونه بشيخ يوسف لمجرد أنه يطلق لحيته، وقد أحببته منذ الصغر".

وأضافت أنها عانت من صراعات عديدة، خصوصًا مع وجود أولادها في كندا، وتمنت لو كانوا معها، مؤكدة على صراعها المستمر في البحث عن التوازن بين حياتها الشخصية ورغباتها، وبين رغبتها في إرضاء الله وحبه، وهو ما وصفته بأنه أعظم صراع تواجهه.