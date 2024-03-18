حلا شيحة تعلن موقفها من النقاب.. وتؤكد: "لم أكن داعية إسلامية" (فيديو)

شرحت الفنانة حلا شيحة، مسيرتها الشخصية التي اختارتها بعيدًا عن عالم الفن والأضواء، مُعبرة عنها بأنها "رحلة روحانية" أحست خلالها بقربها من الله.

وتحدثت شيحة خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، عن تجربتها مع النقاب، الذي قررت ارتداءه خلال أول عمرة لها، مؤكدة أنها كانت تبحث عن التقرب الأكبر لله، وأن النقاب منحها شعورًا جميلًا، داعية الجمهور والنقاد إلى احترام هذا الشعور.

وأوضحت شيحة أنها لم تتخذ من الدعوة الإسلامية مهنة لها ولم تحفظ القرآن الكريم كاملًا، مشيرة إلى أن الرؤى والأحلام التي رأتها كانت بمثابة علامات وإشارات في طريقها الروحي.