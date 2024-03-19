حلا شيحة تروى كواليس أزمتها مع تامر حسنى (فيديو)

ألقت الفنانة حلا شيحة الضوء على مشوارها الفني والشخصي، معبرة عن طموحاتها الكبيرة التي رافقتها منذ بداياتها في الوسط الفني وحلمها بالشهرة.

وتحدثت "شيحة" خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، عن القرارات التي نعتقد أحيانًا أنها صائبة، لكن مع مرور الوقت نكتشف أنها كانت خاطئة.

وفي سياق متصل، تطرقت إلى الأزمة التي واجهتها مؤخرًا مع الفنان تامر حسني، مؤكدة أن حياتها مليئة بالتحديات والصراعات الداخلية بين ما هو حلال وما هو حرام.

وأشارت "شيحة" إلى أنه لا يمكن إرضاء الجميع، مهما كانت الجهود المبذولة، وتحدثت عن تجربة فنية معينة مع تامر حسني، حيث كان من المفترض أن يحدث شيء معين لم يتم في النهاية، وأكدت أن الحياة مليئة بالمواقف التي تتطلب منا اتخاذ قرارات صعبة.