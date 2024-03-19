حلا شيحة تكشف لـ"ع المسرح" عن مواجهتها للانتقادات بعد العودة للتمثيل (فيديو)

تحدثت الفنانة حلا شيحة عن الضغوط التي واجهتها عقب قرارها بالعودة إلى الساحة الفنية، موضحة أنها وجدت نفسها في موقف يتجاوز الآراء المتضاربة حول عودتها، مشيرة إلى أنها خاضت تجارب صعبة دفعتها لاتخاذ قرارات حاسمة في مسيرتها.

وأشارت شيحة خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، إلى أن الصورة التي رُسمت عنها كشخصية متقلبة المزاج لا تعكس حقيقتها، مؤكدة أن علاقتها بالله هي الأساس في حياتها وأنها تستغرق وقتًا طويلًا في البحث عن الحكمة والمعرفة الروحية، مثلما يفعل العلماء في سعيهم للوصول إلى الحقائق.

وأكدت شيحة أنها تسعى للعيش بوعي وفهم، وأنها تعلمت أهمية عدم القسوة على النفس وأن النمو والتطور يتطلبان الوقت، وعبرت عن استيائها من التعليقات التي تشكك في صحة عقلها أو تقترح أنها بحاجة إلى علاج، مشددة على أنها تعيش حياة مدروسة ومتزنة.