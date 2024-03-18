حلا شيحة لـ"ع المسرح": ولادى بيضحكوا عليا لما أتخانق معاهم (فيديو)

قالت الفنانة حلا شيحة، إنها لا تستطيع اتباع أسلوب الشدة مع أولادها؛ لأنها تمتلك أسلوب الاحتواء والتحاور معهم، وأحيانا ما تشعر بالعصبية تجاههم، ولكن لا تصل إلى درجة الشدة.

وأضافت شيحة خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أنها حين تقرر أن تعاقب أولادها وتتحدث معهم بأسلوب عنيف، سرعان ما تستقبل ردود فعل من السخرية من قبل أبنائها، قائلين: "ماما إنتي جد أوي كده ليه.. إحنا مش مصدقينك".

وتابعت: "أقصى درجة من العقاب وصلت لها معهم حين كنت على وشك ولادة أحمد ابني، وكانوا الأطفال يتعمدون إثارة الشغب في المنزل، حتى قررت عقابهم من خلال حملهم وخبطهم في وجه بعض، ولكن بطريقة خفيفة للغاية".