الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سلاف فواخرجى: هذه المرة الوحيدة التى فكرت فيها بالقتل (فيديو)

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي تجربتها الشخصية مع الألم والفقدان، حيث تحدثت عن تأثير وفاة والدها العميق في نفسها الذي وقع بسبب خطأ فادح من جانب فريق التمريض بالمستشفى.

ووصفت فواخرجي، خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، كيف أن الارتباط الوثيق الذي نشأ بينها وبين والدها منذ الصغر قد تحول إلى شعور بالغ القوة بالظلم والرغبة في القتل والانتقام عندما علمت بالسبب الحقيقي وراء رحيله.

واعترفت فواخرجي بأنها لحظة واحدة شعرت برغبة جامحة في الانتقام من الممرضة المسئولة عن الخطأ الذي أودى بحياة والدها، ومع ذلك، أشارت إلى أن هذا الشعور لم يدم طويلًا، حيث استطاعت أن تتجاوزه وتتقبل الأمر كقضاء وقدر، مؤكدة أن العفو والسماح هما من شيم الخالق وأنها في النهاية تركت الأمر لله وحكمه العادل، رغم أن الألم لا يزال يعتصر قلبها.

السورية سلاف فواخرجي سلاف فواخرجي خطأ فادح التمريض منى عبدالوهاب ع المسرح خطأ طبي الانتقام

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

كولر يطلب تقريرًا شاملًا عن 4 مرشحين لتدعيم دفاع الأهلى

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة