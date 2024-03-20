سلاف فواخرجى: هذه المرة الوحيدة التى فكرت فيها بالقتل (فيديو)

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي تجربتها الشخصية مع الألم والفقدان، حيث تحدثت عن تأثير وفاة والدها العميق في نفسها الذي وقع بسبب خطأ فادح من جانب فريق التمريض بالمستشفى.

ووصفت فواخرجي، خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، كيف أن الارتباط الوثيق الذي نشأ بينها وبين والدها منذ الصغر قد تحول إلى شعور بالغ القوة بالظلم والرغبة في القتل والانتقام عندما علمت بالسبب الحقيقي وراء رحيله.

واعترفت فواخرجي بأنها لحظة واحدة شعرت برغبة جامحة في الانتقام من الممرضة المسئولة عن الخطأ الذي أودى بحياة والدها، ومع ذلك، أشارت إلى أن هذا الشعور لم يدم طويلًا، حيث استطاعت أن تتجاوزه وتتقبل الأمر كقضاء وقدر، مؤكدة أن العفو والسماح هما من شيم الخالق وأنها في النهاية تركت الأمر لله وحكمه العادل، رغم أن الألم لا يزال يعتصر قلبها.