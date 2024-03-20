سلاف فواخرجى: الصدق رفيقى والابتسامة سلاحى فى مواجهة الحياة (فيديو)

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي تجاربها الشخصية مع الألم والصدق، معربة عن امتنانها لقدرتها على الحفاظ على الابتسامة، حتى في أصعب الأوقات، زمشددة على أنها لا تسعى لإرضاء الآخرين على حساب قيمها.

وأكدت فواخرجي خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أنها تعيش في سلام داخلي يعزز من قوتها، على الرغم من الجروح العميقة التي تعرضت لها بسبب حساسيتها الشديدة، والتي تجعلها تشعر بالخذلان بشكل أكبر.

وأوضحت فواخرجي أنها تتعلم من كل تجربة، وتحاول الشفاء من الندوب التي تتركها الحياة، مع الاعتراف بأن بعضها يظل محفورًا في الروح، مؤكدة أن الطبع يغلب التطبع، وأن طيبة قلبها تدفعها دائمًا للبحث عن الصدق في كل ما يحدث حولها.