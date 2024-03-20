الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. الشك يهدم العلاقة العاطفية بين كريم وإنجي

دراما 2024
دراما 2024

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. "كريم وانجي" قصة جديدة شهدتها الحلقة بعدما قطع كريم إجازته وعاد إلى القاهرة لمقابلة إنجي فى مكتبها.

مسلسلات شهر رمضان 2024

 

سوء الظن والشك دمر علاقة "كريم وانجي" بعد أن شاهدت انجي كريم وهو خارج من منزله عقب توصيله بصحبته فتاة وظنت انه على علاقة عاطفية معها.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10

 

أوضح “كريم” سر الفتاة التى كانت بصحبته أثناء الذهاب إلي المطار وتبين أنها شقيقته مما وضع انجي في حالة ارتباك وتوتر وحاولت تبرير موقفها بقطع الحديث معه طول تلك الفترة بنها شكت فيه ولكن كانت النهاية من كريم.

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث الهامة ومنها أول عيد ميلاد لحسن وحسين ابنيها التوأم من «عمر» وهو الفنان الراحل مصطفى درويش حيث قام  تيمور والد ليلى بالإعداد لعيد ميلاد حفيديه في المزرعة.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 10

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة لـ الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1  على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة  العاشرة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

مسلسل كامل العدد قنوات عرض الحلقة العاشرة

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1 حصري على قناة ON و على قناة ON drama

مسلسل كامل العدد 

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد 

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

 

-دينا الشربينى

 

- شريف سلامة

 

- إسعاد يونس

 

- آية سماحة

 

- جيهان الشماشرجى

 

- ميمى جمال

 

- أحمد كمال

 

- أحمد جمال سعيد

 

- سمر علام

 

- عمرو جمال

 

- تميم عبده

 

- جاسيكا حسام الدين

 

- لينا صوفيا بن حمان

 

- حمزة دياب

 

- الفت إمام

 

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

 

- إخراج خالد الحلفاوى

 

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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