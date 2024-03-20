الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ"دينا الشربينى" الحلقة 9

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9.. يستعرض “الدستور” في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ"دينا الشربيني" الحلقة 9، والتي تعرض على قناة on بشكل حصري.

 

مسلسل كامل العدد مواعيد إعادة الحلقة 9

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة لـ الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1  على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

كما يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

 

مسلسل كامل العدد تفاصيل أحداث الحلقة 9

مسلسل كامل العدد الحلقة 9.. شهدت تلك الحلقة تجمع العائلة بأكملها في منزل الدكتور أحمد (شريف سلامة)، ومن بين الحضور بدرة أرملة عمر.

 

وطالبت بدرة ليلى أن تحاول إقناع فوزية (ميمي جمال) بعودتها لإعطاء دروس الرقص مرة أخرى، وبالفعل نجحت ليلى لتخبر فوزية، وتمت الموافقة على عودتها لعملها في الرقص مرة أخرى.

وخلال أحداث الحلقة حاول سيف احترام حديث والد فريدة معه بعدم التحدث معها، مما جعل فريدة تشعر بالضيق بسبب ذلك.

وذهب سيف لوالده الذي يجسده مراد مكرم في شركته ليخبره بقصته مع فريدة، ثم أخبره بما حدث وطلب منه الذهاب لطلب يدها، وحدثه والده أن أعمارهم صغيرة وعليه أن ينتظر سنوات أخرى، لاتخاذ خطوة الزواج، لكن يعرض عليه سيف أن يقرأ فاتحة فقط في الوقت الحالي، لتكون الخطوبة بعد عام والزواج بعد أن تنتهي فريدة من دراستها في الجامعة.

 

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 10

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة لـ الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1  على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة  العاشرة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

 

مسلسل كامل العدد قنوات عرض الحلقة العاشرة

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1 حصري على قناة ON و على قناة ON drama

 

مسلسل كامل العدد 

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

 

أبطال مسلسل كامل العدد 

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

 

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا

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