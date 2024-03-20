مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربينى" ملخص الحلقة 9.. الخروج من القسم وإصابة مُفزعة لشريف

يبحث الكثير من الأطفال والكبار عن أحداث وتفاصيل الحلقة 9 من مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، حتى يستطيعوا متابعة الحلقات التالية من المسلسل، في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل كامل العدد +1 ملخص أحداث الحلقة 9

وخلال أحداث الحلقة الـ٩ من مسلسل كامل العدد +1، خرج شريف سلامة وزوجته دينا الشربيني في المسلسل، من قسم العجوزة، بعد احتجاز شريف سلامة ليلة كاملة في الحبس بسبب اتهام البعض له، بمضايقة دينا الشربيني.

كما نشب جدال بين دينا الشربيني وشريف سلامة، فأراد سلامة أن تكون حياته هادئة بعيدة عن أقسام الشرطة، والمواقف التي وصفها بـ"المجنونة" التي تضعه زوجته فيها، فيما وجهت دينا الشربيني اللوم على زوجها بأنها هي الأخرى تعاني في تربية الأولاد، مستنكرة "أنا كمان مش قاعدة في سبا".

وخلال أحداث المسلسل، نجد كسر رجل شريف، ابن دينا الشربيني، اللاعب في النادي الأهلى، وبسبب هذه الإصابة لن يستطيع المشاركة في المباراة المقبلة للفريق.

ونجد خلال الحلقة تجمعًا عائليًا للاطمئنان على شريف، ابن دينا الشربيني وشريف سلامة، ومواقف طريفة تجمع الكبار بالأطفال الصغار.

ولم ينتظر الشاب سيف، صديق فريدة، الكثير من الوقت للتقرب من "فريدة"، فأخبر والده الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم، ليخبره بقصته مع فريدة، ثم أخبره بما حدث وطلب منه الذهاب لطلب يدها.

وأجابه والده بأن أعمارهم صغيرة، وعليه أن ينتظر سنوات أخرى استعدادًا لمشروع الزواج، لكن يصر سيف على رأيه بحبه لفريدة، وأنه يمكنهم قراءة الفاتحة فقط في الوقت الحالي، لتكون الخطبة لاحقًا، والزواج بعد انتهاء دراستهما الجامعية.

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 10

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ حلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

تعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة ١٠ على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة ١٠ من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحًا.

مسلسل كامل العدد +1 قنوات عرض الحلقة العاشرة

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

قصة مسلسل كامل العدد +1

قصة مسلسل كامل العدد +1

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلاتت ذات الـ 15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة وحتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصدقات، وغيرها.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم المسلسل كامل +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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