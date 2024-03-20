الأربعاء 20 مارس 2024
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الثقافة

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 10

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +١

تألق النجوم الصغار مسلسل كامل العدد+1، من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، فأصبح المسلسل يخاطب الأعمار المختلفة من الكبار حتى الأطفال والمراهقين، ونستعرض في السطور التالية، موعد الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +١

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 10

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة  10 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ حلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1  على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

تعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة ١٠ على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة ١٠ من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

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مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9.. إصابة نجل دينا الشربيني أثناء تمرينه في النادي الأهلي

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محمد صلاح يشاهد مسلسل كامل العدد +1.. ودينا الشربينى ترد "فخر العرب بنحبك أوى"

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة ٩

وخلال أحداث الحلقة الـ ٩ من مسلسل كامل العدد +1، خرج شريف سلامة وزوجته دينا الشربيني في المسلسل، من قسم العجوزة، بعد احتجاز شريف ليلة كامل في الحبس بسبب اتهام البعض له، بمضايقة بدينا الشربيني.

وخلال أحداث المسلسل، نجد كسر رجل شريف، ابن دينا الشربيني، اللاعب في النادي الأهلى، وبسبب هذه الإصابة لن يستطيع المشاركة في المباراة القادمة للفريق.

ونجد خلال الحلقة تجمع عائلي للاطمئنان على شريف، ابن دينا الشربيني وشريف سلامة، ومواقف طريفة تجمع الكبار بالأطفال الصغار.

قصة مسلسل كامل العدد +1

في إطار كوميدي اجتماعي، تقع أحداث  مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلاتت ذات الـ 15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة وحتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصدقات، وتحديات أخرى تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغزو جميع البيوت المصرية.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك بمسلسل كامل +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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