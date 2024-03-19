الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

خالد جلال يفتتح النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك" بمناسبة شهر رمضان

هل هلالك
هل هلالك

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، النسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك"، أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، مؤكدا أن الجمهور ينتظر فعاليات هل هلالك بشغف كبير، وتحرص الأسرة المصرية بمختلف أعمارها على الحضور.

الليلة الأولى من “هل هلالك”

تضمن برنامج الليلة الأولى من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك" فقرات فنية لفرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور "عامر التوني"، الذى تغنى بمجموعة من أشهر قصائد المديح النبوي لكبار شعراء الصوفية، منها " يانفس عن الحب لا تتوقفى، تضيق بنا الدنيا، طلع البدر علينا".
 

وشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى شهد إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، ويستمر عرض الأوبريت يوميا طوال فترة إقامة فعاليات هل هلالك.

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الإثنين.. "الليلة الكبيرة" و"عامر التوني" فى أولى ليالى "هل هلالك"

كما شهد ركن الطفل، مشاركة مجموعة من الأطفال بمختلف الأعمار، فى ورشة رسم وأشغال فنية، بإشراف الفنانة "سها كحيل"، وتستمر ورش ركن الطفل طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك.

وأكد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أنه يحرص على مشاركة العرض العرائسي "الليلة الكبيرة" ضمن فعاليات هل هلالك، بوصفها إحدى أيقونات الفن المصري الموجه للأطفال والكبار، معربا في نفس الوقت عن شكره للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لموافقتها على تقديم عروض "هل هلالك" مجانا للجمهور تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا لمدة 15 يوما هى فترة إقامة البرنامج.

عن فاعليات “هل هلالك”

يشار إلى أن البرنامج قد وافقت عليه الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بتقديمه مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق  ٢٢ رمضان.

الإنتاج الثقافي هل هلالك الهناجر للفنون خالد جلال عامر التوني الليلة الكبيرة

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