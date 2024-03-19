"الغيرة" كلمة السر.. سبب غضب شريف سلامة من ابنته فى "كامل العدد" (فيديو)

يتابع كثيرون من الأطفال مسلسل كامل العدد+1،لا يفوتون حلقة، لأنه يخاطب الأعمار المختلفة سواء الطفل أو المراهق، ونستعرض في السطور التالية، أسباب الخلاف بين شريف سلامة وابنته فريدة في المسلسل.

سبب غضب شريف سلامة من ابنته “فريدة”

بدأت أحداث المسلسل بانفعال شريف سلامة على ابنته فريدة، بسبب خروجها مع أصدقائها الليلة السابقة، ومن بينهم "سيف" صديقها، بمناسبة عيد ميلادها، فقدم لها سيف هدية كلب.

مما أثار غضب شريف سلامة والدها، بسبب هدية "سيف" صديقها لها، وقال لها: “مستعجلة إنك تنفصلي عن البيت يا فريدة”، لعلمه بإعجاب سيف بها.

ومع تلاحق أحداث الحلقة، نكتشف أن شريف سلامة، كان يخطط لجلب نفس الهدية "الكلب" لابنته فريدة ولكن "سيف" سبقه، مما دبت "الغيرة" في قلب أحمد مختار على ابنته "فريدة".

موعد عرض الحلقة 9 من المسلسل

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ حلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

تعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة 9 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

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وخلال أحداث الحلقة الـ5 من مسلسل كامل العدد +1، قاطع شريف والديه دينا الشربيني وشريف سلامة، حيث أصبح محرجًا في التحدث إليهما، كما اكتشفت دينا الشربيني وجود ابنتها أمينة على تيك توك، ومشاركتها في الكثير من التحديات دون علمها

قصة مسلسل كامل العدد +1

في إطار كوميدي اجتماعي، تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلاتت ذات الـ15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة وحتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصدقات، وتحديات أخرى تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغزو جميع البيوت المصرية.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك بمسلسل كامل +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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