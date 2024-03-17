الآن مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.. إسعاد يونس تجهز عشاء رومانسيا لزوجها

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد + 1 أحداثًا شيقة وطريفة، ومن بين هذه الأحداث، جهزت إسعاد يونس التي تجسد شخصية (حياة ) والدة زوج الفنانة دينا الشربيني، عشاءً رومانسياً لزوجها (مختار).

وخلال العشاء الرومانسي، صارحت حياة (إسعاد يونس) زوجها، أن ابنهما احمد (شريف سلامة) لديه مشاعر لفتاة أخرى غير زوجته ليلى وهي (دينا الشربيني).

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 8

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد +1 غدًا الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.



مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.





مسلسلات رمضان 2024..قصة مسلسل كامل العدد +1

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.





مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.