السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5.. نصائح فوزية لدينا الشربيني لحياة زوجية سعيدة (فيديو)

مسلسل كامل +١
مسلسل كامل +١

خلال أحداث الحلقة ٥ من مسلسل كام العدد +1، من بطولة النجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، كشفت فوزية حقيقة إعجاب إحدى الفتيات بأحمد مختار، زوج دينا الشربيني، وهو ما جعل الأخيرة تشعر بالصدمة والحيرة لمعرفة من هذه الفتاة؟ وكيف يمكنها التصرف قبل أن تسرق قلب زوجها منها؟

نصائح فوزية ل دينا الشربيني لحياة زوجية سعيدة

استطاعت فوزي (ميمي جمال) أن تقنع دينا الشربيني في ألا تتحدث إلى حماتها، حتى لا تنبه ابنها من معرفة "ليلى" دينا الشربيني الحقيقة، وقدمت فوزية عدة نصائح إلى ليلي حتى تحافظ على زوجها وبيتها يظل سعيدا.. فماذ قالت لها؟

نصحت فوزية دينا الشربيني، قائلة لها: "حاجة واحدة تشفعلك عنده، إنك تطبطبي عليه، تدعليه، وتخليه يشعر بقيمته، وتقوليله يا حبيبي، يا سي السيد، دا أنا ماليش غيرك في الدنيا، قوليله كلام حلو، لأن حرمان الرجل من الكلمة الحلوة غلط وأكبر غلط".

قصة مسلسل كامل العدد +1

في بيت يملوءه الأطفال والشباب، تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى كوميدي لايت في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يشعر الزوجان أنهم في ورطة، لمواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، التي تظهر في طريقهم، من مشكلات تتعلق بتربية الأبناء، وتحديات في الدراسة، إلى معرفة هواياتهم وتشجيعهم عليها.

بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة، بين الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة)، وسط هذا الزخم العائلي والمسئوليات الكثيرة.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. ورطة دينا الشربيني في كامل العدد +1

txt

احتفال شعبي وزيارة مفاجئة وصدمة.. ملخص أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 5

كامل العدد +١

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. موعد عرض الحلقة ٦ لمسلسل كام العدد +١

تعرض الحلقة 4 من مسلسل كامل العدد +1، يمكنك مشاهدة المسلسل على قناة ON  drama  في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1 


يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام.


والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

مسلسل كامل العدد 1 كامل العدد 1 موعد عرض كامل العدد 1 موعد عرض مسلسل كامل العدد 1 موعد اعادة مسلسل كامل العدد 1 قصة مسلسل كامل العدد 1 أبطال مسلسل كامل العدد 1 موعد عرض مسلسل دينا الشربيني مسلسل دينا الشربيني دينا الشربيني قنوات عرض كامل العدد 1 قنوات عرض مسلسل كامل العدد 1 موعد مسلسل كامل العدد 1 الحلقة الخامسة من كامل العدد 1 كامل العدد 1 الحلقة الخامسة كامل العدد 1 الحلقة 5 الحلقة ٦ من مسلسل كامل العدد 1 الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد 1 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات

الأكثر قراءة

مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

وزير الشباب يكشف الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. وحقيقة علاجه بالخارج

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة