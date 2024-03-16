مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5.. نصائح فوزية لدينا الشربيني لحياة زوجية سعيدة (فيديو)

خلال أحداث الحلقة ٥ من مسلسل كام العدد +1، من بطولة النجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، كشفت فوزية حقيقة إعجاب إحدى الفتيات بأحمد مختار، زوج دينا الشربيني، وهو ما جعل الأخيرة تشعر بالصدمة والحيرة لمعرفة من هذه الفتاة؟ وكيف يمكنها التصرف قبل أن تسرق قلب زوجها منها؟

نصائح فوزية ل دينا الشربيني لحياة زوجية سعيدة

استطاعت فوزي (ميمي جمال) أن تقنع دينا الشربيني في ألا تتحدث إلى حماتها، حتى لا تنبه ابنها من معرفة "ليلى" دينا الشربيني الحقيقة، وقدمت فوزية عدة نصائح إلى ليلي حتى تحافظ على زوجها وبيتها يظل سعيدا.. فماذ قالت لها؟

نصحت فوزية دينا الشربيني، قائلة لها: "حاجة واحدة تشفعلك عنده، إنك تطبطبي عليه، تدعليه، وتخليه يشعر بقيمته، وتقوليله يا حبيبي، يا سي السيد، دا أنا ماليش غيرك في الدنيا، قوليله كلام حلو، لأن حرمان الرجل من الكلمة الحلوة غلط وأكبر غلط".

قصة مسلسل كامل العدد +1

في بيت يملوءه الأطفال والشباب، تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى كوميدي لايت في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يشعر الزوجان أنهم في ورطة، لمواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، التي تظهر في طريقهم، من مشكلات تتعلق بتربية الأبناء، وتحديات في الدراسة، إلى معرفة هواياتهم وتشجيعهم عليها.

بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة، بين الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة)، وسط هذا الزخم العائلي والمسئوليات الكثيرة.

كامل العدد +١

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. موعد عرض الحلقة ٦ لمسلسل كام العدد +١

تعرض الحلقة 4 من مسلسل كامل العدد +1، يمكنك مشاهدة المسلسل على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1



يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام.



والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.