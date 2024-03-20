محمد صلاح يشاهد مسلسل كامل العدد +1.. ودينا الشربينى ترد "فخر العرب بنحبك أوى"

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، ستورى عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وهو يشاهد مسلسل كامل العدد +1، وتحديدًا مشهد دينا الشربيني في المسلسل وهي تطلب من نجلها تنظيف شعره بالفلاية حتى لا يصيب محمد صلاح بالقمل لأن نجلها يلعب في النادى الأهلى وأغلبه في المنتخب لذلك من الممكن أن العدوى تنتقل لمحمد صلاح.

ووجهت الفنانة دينا الشربيني رسالة شكر للنجم محمد صلاح بعد مشاهدته للمسلسل، وإعادة دينا نشر الإستوري عبر حسابها الشخصي على انستجرام قائلة: "من ستورى فخر العرب بنحبك أوى".

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد



تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد +1



يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا