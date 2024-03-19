مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9.. إصابة نجل دينا الشربيني أثناء تمرينه في النادي الأهلي

مسلسلات رمضان 2024..

تعرض شريف نجل ليلى (دينا الشربيني) في مسلسل كامل العدد الحلقة التاسعة، للإصابة أثناء تمرينه في النادي الأهلي، حيث شعر بالحزن الشديد لأنه كان يرغب في المشاركة في المبارة التي كان ينتظرها لأنها ستحدث له فارق كبير في مشواره الكروي.

وكان مدرب الفريق قد وضعه أساس في المبارة التي تم تحديد موعدها لتكون بعد 10 أيام، وجاء الطبيب ليخبره أنه عليه أن يرتاح لمدة شهر كامل بدون تمرين.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.



مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.



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قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.





أبطال مسلسل كامل العدد +1



يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:





-دينا الشربينى





- شريف سلامة





- إسعاد يونس





- آية سماحة





- جيهان الشماشرجى





- ميمى جمال





- أحمد كمال





- أحمد جمال سعيد





- سمر علام





- عمرو جمال





- تميم عبده





- جاسيكا حسام الدين





- لينا صوفيا بن حمان





- حمزة دياب





- الفت إمام





-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر





- إخراج خالد الحلفاوى





-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.