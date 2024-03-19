مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9.. سيف يُخبر والده بخطبة ابنة شريف سلامة

بعد مشادة نشبت بين شريف سلامة في دور أحمد وابنته ليلى في مسلسل كامل العدد + 1، خلال الحلقة الثامنة منع "أحمد" فريدة من مقابلة زميلها "سيف" في الجامعة، وبالفعل حاول سيف احترام حديث والد فريدة معه بعدم التحدث معها، مما جعل فريدة تشعر بالضيق بسبب ذلك.

مسلسل كامل العدد تفاصيل أحداث الحلقة 9

ذهب سيف لوالده الذي يجسده مراد مكرم في شركته ليخبره بقصته مع فريدة، ثم أخبره بما حدث وطلب منه الذهاب لطلب يدها، وحدثه والده أن أعمارهم صغيرة وعليه أن ينتظر سنوات أخرى، لاتخاذ خطوة الزواج، لكن يعرض عليه سيف أن يقرأ فاتحة فقط في الوقت الحالي، لتكون الخطوبة بعد عام والزواج بعد أن تنتهي فريدة من دراستها في الجامعة.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 10



يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة



ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا