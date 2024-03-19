الثلاثاء 19 مارس 2024
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الثقافة

موعد مسلسل كامل +1 العدد الحلقة 9.. هل ستنجح خطة دينا الشربيني؟

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +١

يبحث الكثير من المشاهدين عن موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والنجم شريف سلامة، حيث تعلقت الكثير من الأسر المصرية، بعائلة الشربيني التي تجمع ما بين النجوم الكبار والأطفال الصغار، خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

موعد مسلسل كامل +1 العدد الحلقة 9.. هل ستنجح خطة دينا الشربيني؟

موعد مسلسل كامل العدد الحلقة 9 وحلقات الإعادة

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة لـ الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1  على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة  التاسعة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

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كامل العدد +1 الحلقة 8.. خطة دينا الشربيني وإسعاد يونس لإبعاد أحمد عن ملك

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 8

وخلال أحداث الحلقة الـ 8 من مسلسل كامل العدد +1، قاطع شريف والديه دينا الشربيني وشريف سلامة، حيث أصبح محرجًا في التحدث إليهم، كما اكتشفت دينا الشربيني وجود ابنتها أمينة على تيك توك، ومشاركتها في الكثير من التحديات دون علمها.

وعلى الجانب الآخر تنجح “ملك” الطبيبة المساعدة لـ أحمد مختار (شريف سلامة) في العيادة من التقرب له، حيث يبدأ أحمد في حكي لها تفاصيل حياته اليومية ومشاكله، مما جعل ملك تشعر بالسعادة للوصول لهدفها وهو إيقاع أحمد في حبها.

 وتخطط الشربيني لفكرة جديدة تلفت انتباه أحمد زوجها لها، فتدعوه إلى حفلة تنكرية في الهالون، ولكن هل ستنجح خطة الشربيني أم لا؟ وهو ما ستكشفه الحلقة القادمة، وهي الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تقع أحداث  مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، في إطار اجتماعي لايت، هو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة وحتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصدقات، وتحديات أخرى تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغزو جميع الأسر المصرية.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

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مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تفاجئ زوجها بحفلة تنكرية

 

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك بمسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تفاجئ زوجها بحفلة تنكرية

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