مسلسل صيد العقارب الحلقة 10.. إسماعيل الغول لياسين: أنت وريثى

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محادثة بين الفنان رياض الخولي، الذي يقوم بدور "إسماعيل الغول" والفنان محمد علاء، الذي يقوم بدور "ياسين" ابنه، حيث قال إسماعيل الغول لابنه: أنا سيبتك يا ياسين تهدى شوية عشان نعرف نتكلم"، مؤكدا له بقوله: ياسين إحنا في حرب، الكسبان فيها هو اللي يضرب الأول، ولازم يعرف خطوة عدوه الجاية عشان يعمل حسابها".

مسلسل صيد العقارب

وتعجب ياسين من لفظة حرب التي قالها والده، ليؤكد إسماعيل الغول أنه حزين من اندلاع هذه الحرب مع صديقه، ولكنه القدر، متابعا: وأي حرب بتنتهي بسلام، وبتخلص لما يعرف غريمك إن مفيش فايدة، ومش هياخد منها حاجة، وهذا ما سيحدث.

ورفض ياسين أن يكون جزءًا من هذه الحرب، مهددا بتركه البلاد إن لم تنته هذه الحرب، فبدأ والده بإقناعه أن يكون في ظهره، وجعله يجلس في الشركة وقال له: إنت ضهري وسندي ووريثي، ولا عايزني أجيب حد يسرقني؟

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

ويعرض مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 10 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة العاشرة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 10 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.



أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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