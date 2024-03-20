ذكرها "صيد العقارب".. 8 نصائح لتشجيع الاستقلال عند الأطفال

تحدث الفنان محمد علاء الذي يقوم بدور ياسين، في مسلسل صيد العقارب، عن اختياره للعمل بعيدًا عن شركة والده الفنان رياض الخولي الذي يقوم بدور إسماعيل الغول، فوافق والده حتى لا يخرج ابنه عن طوعه ويتركه يفعل ما يريد، وهذه الطريقة دعمها الكثير من المربيين لحفظ استقلالية الابن، فكيف تعزز الثقة عند ابنك وتعلمه الاستقلال؟

يعد الاستقلال طريقة مهمة لبناء الهوية الذاتية واحترام الذات والثقة لدى الأطفال، كما أنه يسمح للأطفال بالشعور بالسيطرة في أوقات التوتر والتغيير وعدم اليقين.

أهم النصائح لتشجيع الاستقلال عند الأطفال الصغار

وبحسب موقع Only About Children، فتعزيز تنمية الاستقلالية لدى الأطفال يمكّنهم من أن يصبحوا مشاركين نشطين في تعلمهم وكذلك أعضاء نشطين وواثقين في مجتمعهم.

فيما يلي أهم 8 نصائح مناسبة لعمرك يمكنك تجربتها في المنزل مع طفلك الدارج لتشجيعك على الاستقلال.

طرق تشجيع الاستقلالية عند الأطفال:

1- السماح بالاختيار

اسمح لطفلك بمتابعة أفكاره الخاصة واتخاذ خياراته الخاصة طوال اليوم، وقد يكون هذا بسيطًا مثل السماح لهم باختيار الكتاب الذي يرغبون في قراءته عند النوم أو لون الكوب الذي يرغبون في الشرب منه.

2- تشجيع المخاطر المعقولة

تراجع ودع طفلك يتحمل المخاطر المعقولة، مثل أنه أثناء اللعب في الهواء الطلق، قد يبلل طفلك أو يتسخ أو يتألم إذا خدش ركبته أثناء ركوب الدراجة، لكنه سيكون مليئًا بالفخر بتعلم مهارات جديدة واختبار نفسه.

3- التراجع

امنح طفلك المساحة والفرصة لإصلاح مشاكله وحل النزاعات دون مساعدتك.

4- التغذية الذاتية

شجع طفلك على إطعام نفسه منذ سن مبكرة، حيث يمكن أن تعطي الأطفال الصغار طعامًا بأصابعهم يمكنهم التقاطه بأيديهم، وعلم طفلك استخدام الشوكة والملعقة، وهذا يجعل الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال يتعلمو بإعداد وجبتهم الرئيسية أو صب مشروباتهم الخاصة، حتى لو كان الأمر فوضويًا بعض الشيء.

5- المشاركة في المهام المنزلية

حدد المهام الصغيرة في المنزل التي يمكن لطفلك القيام بها بشكل مستقل، مثل إعداد الطاولة في أوقات الوجبات، أو وضع ملابسه المتسخة في سلة الغسيل، أو العمل بجانبك في الحديقة.

6- إعداد عملي في المنزل

رتّب منزلك لتشجيع الاستقلالية، واحتفظ بمقعد بالقرب من الحوض حتى يتمكن طفلك من غسل يديه، وامنح طفلك منشفة صغيرة ليجفف نفسه بعد وقت الاستحمام، واحتفظ بالمناديل الورقية حول المنزل حتى يتمكن من نفخ أنفه.

7- اللباس لتحقيق النجاح

قم باختيارات ملابس بسيطة بحيث يسهل على طفلك ارتداء ملابسه وخلعها دون مساعدتكو، فكر في السراويل ذات حزام الخصر المطاطي وأحذية الفيلكرو.

8- ابحث عن علامات الاستعداد

قد يكون الأطفال الذين يطرحون الأسئلة أو يحاولون إشراك أنفسهم في المهام المنزلية مستعدين لمزيد من الاستقلالية.

تذكر أن تتحلى بالصبر مع طفلك وهو يتحدى نفسه بمهام جديدة والمزيد من المسؤولية، فمن المؤكد أن المهمة قد تستغرق وقتًا أطول لإنجازها بمشاركة مساعد صغير، لكن الممارسة تجعلها مثالية والتكرار هو المفتاح لطفلك لتحسين استقلاليته.