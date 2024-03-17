مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.. غادة عبدالرازق تتفاجئ باتصال يكشف حقيقة موت والدها

مسلسلات رمضان 2024

بدأ شجار كبير بين الفنانة غادة عبدالرازق في الحلقة السابعة من مسلسل صيد العقارب، بينها وبين زوجها الذي يقوم بدوره الفنان محمد علاء، الذي أبدى لها خوفه على عائلته من والدها "حسن ضرغام" الذي يقوم بدوره الفنان "أحمد ماهر"، لكنها تتفاجأ باتصال هاتفي يخبرها بأن والدها بين الحياة والموت، فتوجه كلماتها لزوجها قائلة: أبوك نفذ اللي في دماغه، بس ورحمة الغاليين لو أبويا جراله حاجة يا ياسين ما هتكفيني عائلة الغول كلها.

موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 7

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 7 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبد الرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور اسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.