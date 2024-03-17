صيد العقارب الحلقة 7.. غادة عبدالرازق تهاجم محمد علاء وتتهمه بالاتفاق على قتل والدها

مسلسلات رمضان 2024

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة7 بطولة غادة عبدالرازق تحولات غير مسبوقة في أحداثه، حيث حدثت مشادة بين غادة عبدالرازق، وزوجها محمد علاء لحضوره إلى المستشفى.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 7

وقالت غادة عبدالرازق "عايدة" إلى محمد علاء " ياسين" قالت له أبوك حضر إليك للاتفاق معك على قتل والدي، وكلامه واضح من خلال كلامه، وحاول ياسين التبرير لما قاله والده، ولكن غادة عبدالرازق لم تصدق ذلك، وقالت له أنك التزمت الصمت خوفا من حزن والدك.

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 7

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السابعة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاي ة الفنانة غادة عبدالراوق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور اسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.