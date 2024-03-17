مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.. انقلاب السيارة بحسن ضرغام والغول يبرئ نفسه

مسلسلات رمضان 2024..

اجتمعت عائلة إسماعيل الغول الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب ليقول إسماعيل لابنته:"وعدتك يا صفاء ووفيت بوعدي.. قلتلك مش تباتي ليلة إلا وابنك في حضنك".

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 7

وحذر الغول باقي العائلة قائلاً لهم: “اللّي هتسمعوه ده مش هكرره تاني، حسن ضرغام اتقلبت بيه العربية وهو في المستشفى دلوقت، وأكيد هيفكر إني أنا ورا اللي حصل، وهيجن جنونه”، ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.

شدد على زوجته حميدة أن تضع ابنته صفاء في عيونها ولا تغفل عنها أبدا وما تحتاجه هي وابنها يتم تلبيته فورا، محذرًا صفاء بقوله: “حسّك عينك تخرجي برة عتبة البيت، ولو حصل فلا انتي بنتي ولا أعرفك وانسيني لحد ما أموت”.

موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 7

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبد الرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور اسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.