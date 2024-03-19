مسلسل الحشاشين يكشف سبب تسمية الفرقة الدموية بهذا الاسم.. هل ذكر التاريخ أسماء أخرى؟

كشفت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين،التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سبب تسمية فرقة "الحشاشين" بهذا الاسم، حيث ظهر الفنان أحمد عيد في أحداث المسلسل وهو يقطع عشبة الحشيش من الأرض، وعندما سأله الفنان "كريم عبدالعزيز" عن العشبة وسر اهتمامه بها، أوضح له أنها عشبة لا مثيل لها، كان يأخذها بعض المساجين لتخفيف الألم الناتج من التعذيب، كما أنه يعطيها للحصان حتى يكون في صحة جيدة، وعند السؤال عن مدى حرمتها وهل تشبه في حكمها الخمر، أجاب ضاحكا: "وقتها أكون طائرا في الهواء".

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين وسر التسمية

وكان الكاتب عبد الرحيم كمال، مؤلف مسلسل الحشاشين، قد صرح من قبل، أنه سيكشف خلال الأحداث سبب تسميتهم بهذا الاسم، وهو الأمر الذي سيكون مفاجأة للجمهور، وفقًا لتصريحاته مع الإعلامية لميس الحديدي، ليتبين اليوم أن هذا سبب التسمية، كما بحث في معلوماته ومرجعياته، لكن هل هذا هو السبب الوحيد لهذه التسمية؟ هناك نظريات عديدة حول هذا الموضوع، فلنعرف في السطور القادمة.

القتل بخسة

قال بعض العلمال إن سبب التسمية هو لغوي لأن كلمة حشاشين تعني القتل بخسة وغدر، الأصل الاشتقاقي لكلمة الحشاشين هو Assassin، أي "القتلة" أو "الاغتياليون" وهذه لفظة كان يطلقها الفرنسيون الصليبيون على الإسماعيلية الذين كانوا يفتكون بملوكهم وقادة جيوشهم.

الاختفاء وسط الحشائش

أطلق على الفرقة"الحشّاشين"، نظرا لاختفائهم داخل الأراضي المملوءة بالحشائش الخضراء، وذلك من أجل قتل من يعارضونهم.

مسلسل الحشاشين

تعاطي الحشيش

يبدو أن تعاطي الحشيش هو السبب الأصلي لتسمية هذه الفرقة بهذا الاسم، كما ذكر المسلسل، حيث ذُكر أن السبب وراء التسمية هو تعاطيهم عشبة "الحشيش" قبل عمليات قتل معارضيهم، حتى لا يتراجعوا عن قرارهم ويظلون تحت تأثير الحشيش وما له من تأثير على الثبات على قرارهم.

ويؤكد تلك المعلومة، نظرية الشاعر الفلسطينى حلمى الأسمر، فى مقال له بعنوان "أسطورة الفردوس"، والتي قال فيها: "التحشيش" ليس بالضرورة أن يكون ناتجا عن تناول الحشيش فعلا، فمن الممكن للمرء أن يدخل في غيبوبة فما يذكر البعض أن الحشيش كان وسيلة تجنيد أتباع الطائفة، حيث كانت لحسن الصباح طريقة غريبة فى تجنيد أتباعه، إذ كان يأخذ الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والعشرين لينشئهم تنشئة عجيبة تعتمد على تخديرهم بمخدر خاص يقال إنه الحشيش، وبعد ذلك يعمد إلى إدخالهم بعد أن تأخذهم السكرة إلى حدائق خاصة أنشأها لهذا الغرض تحتوى على ما لذ وطاب من المأكولات والجوار الحسان، ويخلى بينهم وبينها للاستمتاع فيها، ثم بعد ذلك يعمد إلى إيفاقهم من سكرتهم وإعادتهم إلى حضرته ليطلب منهم بعد ذلك إن أرادوا خلودًا فى الجنة التى أذاقهم جزءًا من نعيمها أن ينفذوا ما يطلبه منهم.

قلعة آلموت

هناك من قال، إن سبب التسمية بـ "الحشاشين" يرجع إلى كلمة "المؤسسين"، وذلك نسبة إلى تأسيس قلعة ألموت.

من هم الحشاشون؟

وطائفة الحشاشين هى طائفة إسماعيلية نزارية، انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجرى، لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء مِن نسله، واشتهرت ما بين القرن 5 و7 هجرى الموافق 11 و13 ميلادى، وكانت معاقلهم الأساسية فى بلاد فارس.