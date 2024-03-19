الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

بعد وفاة علي في صيد العقارب.. كيف تتعافى عندما يموت أحد أفراد أسرتك؟

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

هناك أشياء قليلة في الحياة مدمرة مثل الموت المفاجئ لأحد أفراد أسرتك، وهذا مثلما حدث للموت المفاجئ لشخصية علي الذي يقوم بدوره الفنان محمود عبدالمغني في مسلسل صيد العقارب، الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث موته المفاجئ حطم إحساس الأسرة بالأمان، وقلب موزاين حياتهم رأسا على عقب، إلا أن “عايدة” التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبدالرازق، كانت مثالا للقوة رغم حزنها، فذهبت تعمل في الشركة وتمارس حياتها رغم موت أخيها وإصابة والدها وانفصالها من زوجها، لذلك كيف تتعافي من هذه الصدمة لو تعرضت لها أو تعرض لها أحد أحبابك؟

الحلقة 8 من «صيد العقارب»، أحمد ماهر على كرسي متحرك بعد إصابته بشلل نصفي - الجمهور الإخباري
مسلسل صيد العقارب

الطريق إلى التعافي 

أوضح كوبلر روس، عبر موقع "فيسيكولوجي توداي"، أنه لمساعدة نفسك على التعافي فعليك بعدة أشياء، وهي:

 

طلب الدعم

يمكن طلب الدعم من الأصدقاء والعائلة لأنهم أكبر داعمين لك، ولا تخجل من ذلك.

 

العزلة واللجوء إلى الله

من أفضل الطرق للتعافي الانعزال بالنفس واللجوء إلى الله وممارسة طقوس تأملية وروحانية.

 

 الرياضة والأنشطة

حافظ على نشاطك، واستكشف عادات جديدة مثل ممارسة الرياضة، أو كتابة اليوميات، أو اليوجا، لذلك ابحث عن طريقة للخروج من حزنك من خلال أن تكون أكثر إبداعًا، مثل حضور فصل دراسي أو الذهاب إلى الحفلات الموسيقية الملهمة أو زيارة المعارض الفنية.

 

ابدأ من جديد

في مرحلة ما، سيكون لديك خيار: هل تسمح للحزن بتقليص حياتك واحتجازك كرهينة أم تحاول المضي قدمًا؟  لا أحد يتعافى تمامًا من الموت المفاجئ لأحد أفراد أسرته. لقد تغيرنا جميعًا بسبب هذه الخسائر، لكن لا تتخلى عن المعركة لتستمر..

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