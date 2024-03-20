الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ظهرت فى مسلسل صيد العقارب.. لماذا يخفى حبيبك العلاقة بينكما؟ الخيانة على رأس القائمة

جانب من أحداث مسلسل
جانب من أحداث مسلسل صيد العقارب

دارت أحداث الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حول عدة أشياء، كان من أهمها هو العلاقة الغريبة بين الفنان أحمد نجاتي، والفنانة مي القاضي، حيث كان يريد أن يجعل علاقتهما العاطفية مخفية عن أنظار الناس وفي السر، فكان يتقابل معها في مكتبه، ولا يظهر معها في أماكن عامة، وعندما سألته عن السبب حاول إقناعها بأن هذا هو الأفضل وأنه لا يخونها، بل يحافظ عليها، فاستطاع إقناعها، ولكن هل هناك أسباب أخرى حقيقية يخفيها الرجل عندما يجعل حبيبته مخفية عن الأنظار ولا يصرح بهذه العلاقة؟ هذا ما سنكشفه في ذلك الموضوع بالاستعانة بموقع “bblioship”.

مسلسل  صيد العقارب

رغم وجود العديد من الأسباب المعروفة والمقنعة لجعل العلاقة العاطفية سرية، إلا أنه مع الاستمرار في العلاقة تبدأ الأمور تأخذ منحنى جاد أكثر، ويبدأ الشريك يتسائل حول إعلان العلاقة، ولكن إن رفض الشريك الآخر، فهناك أسباب متوقعة لهذا الرفض، وهي كالآتي: 

 

 الخيانة

يمكن أن يكون الرجل متعدد العلاقات، وإن أعلن علاقته بهذه المرأة، سينكشف أمره أمام عشيقاته الأخريات، لذلك إن لاحظتي أنه يرفض هذا، ويتهرب، ولا يشاركك حياته، وخاصة الجوانب التي تدل على وجودك معه، فمن الممكن أنه يعيش علاقات متعددة مع أخريات.

 

الحب السابق مازال مسيطرا

 

عند إنهاء الرجل علاقته بحبيبة سابقة، لا يفضل الدخول في علاقة جديدة، خوفا من الفشل، وإذا دخل لأي سبب كان، يفضل أن تكون سرية بعض الوقت حتى يتأكد من مشاعره، ولكن هذا أمر لا خوف منه، لأنه من الأفضل  الحفاظ على خصوصية الأشياء في الوقت الحالي، نظرًا للموقف، فامنحي شريكك المساحة والوقت الذي يحتاج إليه ليشعر بالثقة، ومن ثم يعترف بعلاقتكم، وتكون أمام الجميع في العلن.

 

 متلازمة الرعب من الالتزام بالمسؤولية

 

هناك أشخاص غير جادين في حياتهم، لا يفضلون الالتزام في علاقة تجعلهم مجبرين على تحمل مسؤوليتها، ولو عرف الناس، فقد يجعل ذلك علاقتهم تبدو أكثر جدية مما هي عليه في الواقع، وقد يشعرون بالإرهاق من هذه المسؤولية التي يخافون من تحملها، لذلك لا يحب أن تكون العلاقة معلنة للآخرين.

 

الماضي غير المرغوب فيه

إذا كان لدى الرجل أو المرأة ماضي، فيحب الشريك إخفاء الشريك الآخر عن الناس لأنه يخشى أن يكتشفوا شيئًا من ماضيهم قد يجعلهم غير مرتاحين، سواء أكانت علاقة سابقة، أو ربما لديه تاريخ لا يريد الكشف عنه،  وفي هذه الحالة يكون من الجيد أحيانًا إبقاء الأمور هادئة في بداية العلاقة، حتى يتأكد كل من الطرفين من أنهما جادان، وهنا يكون لديهم فرصة للتعرف على بعضهما البعض بشكل أفضل وتجنب أي سوء فهم محتمل، ولكن لابد ألا يظل هذا الماضي مخفي لفترة طويلة، حتى لا يشعر الحبيب بالخيانة من إخفاء الأمر.

 

العواقب المهنية في مكان العمل

يخفي الرجل حبيبته عن الناس إذا كانا يعملان معًا، فقد تكون علاقتهما العاطفية مخالفة للقواعد، ويمكن أن يكون الأمر صعبًا بالتأكيد، حتى لو لم يتم حظرك، فإذا كان من الممكن أن يكون للعلاقة عواقب سلبية على أي منهما، فقد يكون من الأفضل الانتظار حتى يتأكدا من أنها تستحق ذلك.

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