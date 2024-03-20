مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 10|موقف محرج لـ أحمد جمال سعيد مع سيمون

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 10.. يعرض حاليًا عبر المنصة الرقمية Watch it، وحصريًا عبر قناة cbc، من خلال تعليمها بشكل دائم ومستمر طرق العمل في شركة والدها الغول (رياض الخولي) الخاصة بالمقاولات.

يحاوّل معتز (أحمد جمال سعيد)، التقرب من مي القاضي (ولاء) وتدخل سميحة (سيمون) وولاء تطلب من معتز رفع التكلفة في التعامل معها، وهو الأمر الذي وضعه في حرج مع سيمون الذي طلبت منه أن يستجيب لها، قائلًة: “اللي تطلبه لولو، لازم يتنفذ، عايزة منه إيه يا لولو، قوليلي بس لو منفذهاش هملصلك ودانه”.

لترد ولاء: “لا والله بالعكس يا طنط، دا هو كل حاجة بيساعدني فيها، بس انا كنت طالبة منه ميزانية”، وأخبرته سميحة: “مبضيعش وقت انت يا ميزو”.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب

مشهد في صيد العقارب

صيد العقارب

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.