مسلسل صيد العقارب الحلقة 10.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تتسارع وتيرة الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 10، حيث تواصل غادة عبدالرازق " عايدة ضرغام" تنفيذ خططها للأخد بثأر شقيقها محمود عبدالمغني " علي ضرغام" الذي قتل على يد سامح ابن رياض الخولي " إسماعيل الغول" ومحاولة عائلة الغول قتل والدها





مسلسل صيد العقارب الحلقة 10



ويشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة10 لجوء غادة عبدالرازق لكل الوسائل للانتقام الشديد من عائلة الغول ثأر لكرامة عائلتها وثأرها لديهم، بعد أن قررت الاستعانة بريمون " محمد عبدالسيد" الذي يعمل لديها في المعمل



موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

ويعرض مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 10 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة العاشرة



القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 10 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10



مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.



أبطال مسلسل صيد العقارب



الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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