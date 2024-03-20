المفتى يؤكد: "الدعاء جوهر العبادة" (فيديو)

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عظمة الدعاء ومكانته الرفيعة في العبادات، مؤكدًا أنه من الأعمال التي ينال بها العبد رضا الخالق عز وجل.

وأوضح المفتي، خلال برنامجه الديني "حديث المفتي" الذي يُبث عبر قناة "الحياة"، أن الدعاء يُعد من العبادات التي يُحبها الله تعالى ويستجيب لها، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف الذي يُبين فيه أن الله يأمر جبريل بإجابة دعاء العبد وتأخيرها لمحبة سماع صوته.

وشدد “علام” أن الدعاء يُعتبر جوهر العبادة، مستندًا إلى حديث النبي، صلى الله عليه وسلم، الذي يُفيد بأن الدعاء هو العبادة بحد ذاته، وذلك بالإشارة إلى قوله تعالى "ادعوني أستجب لكم"، وأضاف أن للدعاء مكانة خاصة في شهر رمضان، حيث يجتمع فيه فضل الزمان وعبادة الصيام.

ولفت المفتي الانتباه إلى أن القرآن الكريم أكد فضل الدعاء خلال الصيام، مشيرًا إلى استجابة الله تعالى لدعاء الصائمين، ومؤكدًا العلاقة الوثيقة بين الدعاء والصيام، حيث يُعد الصوم تجاوبًا مع أمر الله وتعاليًا عن الشهوات.