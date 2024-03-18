المفتى: الصيام ينبغى ألا يكون عذرًا للإخلال بالمسئوليات (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الصيام ليس مجرد عبادة، بل هو تدريب للنفس على الصبر والتحمل، وهو ما يعزز من قوة المسلم وعزيمته.

وأكد علام، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، على أهمية التخلي عن الكسل والتباطؤ خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه السلوكيات تتنافى مع جوهر الصيام وأهدافه السامية كما وضعها الخالق، وأضاف أن العمل يعد عبادة بحد ذاته عندما يتم بنية طيبة وصادقة.

وشدد المفتي على ضرورة أن يواصل الموظفون والعمال أداء واجباتهم المهنية بجدية وإخلاص، سواء في رمضان أو غيره، مؤكدًا أن الصيام لا ينبغي أن يكون عذرًا للإخلال بالمسئوليات الوظيفية، خاصةً إذا كانت مرتبطة بحقوق الآخرين.