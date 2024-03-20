ملخص أحداث الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

مسلسلات رمضان 2024..

اشتعلت أحداث الحلقة الـ 9 من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبدالرازق، والفنانة سيمون ورياض الخولي، وأحمد ماهر، وعدد كبير من نجوم الفن، بسبب إعلانها الحرب على عائلة الغول، انتقامًا لشقيها "علي" الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني ضمن أحداث المسلسل، ويبحث الجمهور عن ملخص الحلقة الـ 9 وترصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 9

دارت أحداث مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، حوّل تحوّل حب عايدة لـ"ياسين" (محمد علاء جاميكا)، إلى انتقام ورغبة في الثأر لحق والدها الذي أصبح قعيد الفراش، بالإضافة إلى موت شقيقها على يد عائلة الغول (رياض الخولي)، كما فاجئ كل من نورا وأدهم العائلتين بالزواج من وراءهم وهو الأمر الذي سيكون بمثابة الصاعقة عليهم.

وانتهت الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب بخطف ربة منزل "الغول"، عن طريق ريمون محمد عبد السيد، مساعد عايدة (غادة عبدالرازق)، لتنتهي أحداث الحلقة التاسعة.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 10

يعرض الحلقة الـ 10 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة سي بي سي، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

سي بي سي، سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

قد يهمك أيضا: