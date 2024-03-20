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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

مسلسل المعلم الحلقة 10، من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة. إذ يرتقب جمهور ومتابعو دراما رمضان 2024، مشاهدة الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذي يُعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات شهر رمضان 2024

 

وتشهد الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم، صراعات جديدة بين مصطفى شعبان، ورجالة "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، داخل ميناء الأتكة، حيثُ شهدت الحلقة السابقة عثور رجالة "عنتر" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة على "شعبان" في ميناء السويس. وظهر مصطفى شعبان بعدما وصل إلى ميناء السويس وهو يقول: "ياااه كل شيء زي ما هو حال المينا كأنه لسه إمبارح، الله يرحمك يا أبويا"، ليرد عليه صديقه هيثم: "لسه عاوز تحمل السمك بعد كل اللي حصلنا دا ما بلاش يا معلم بدل ما يترحموا علينا".

إلا أن شعبان يصمم على تحميل السمك، كي يسدد الغرامة التي فرضها المعلم شداد على المعلم بشر في السوق، نتيجة تأخره في توريد شحنة السمك الشهرية بقيمة 2 ملايين جنيه.

ثم يظهر أحد رجال المعلم شداد وهو يقول: "لاقيته يا معلم، وهجيبهولك في كيس، ومش هيطلع بأي سمك من المينا، أنت عارفني مبرحمش وهو وقع في إيد اللي مبيرحمش وأنت طلباتك أوامر يا معلم".

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 9

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 9

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 10

من المتوقع أن يشهد مسلسل المعلم الحلقة 10 بطولة مصطفى شعبان، اتساع حلقة الصراع بين مصطفى شعبان وعائلة المعلم شداد، وأيضًا كشف حالة سهر الصايغ، والعديد من الأحداث والمفاجآت المشوّقة.
 ويترقب قطاع كبير من الجمهور، مشاهدة الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضها مساء اليوم الأربعاء على قناة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة 10

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 10 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

 

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

 

قنوات عرض مسلسل المعلم

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

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