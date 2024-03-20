تحت مظلة التحالف الوطني.. الاحتفال بعيد الأم وتكريم 50 أمًا مثالية بالدقهلية

نظمت جمعية بلادي للتنمية المستدامة إحدى جمعيات التحالف الوطني، اليوم الأربعاء، احتفالية عيد الأم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وبالتعاون مع المصرف المتحد واتحاد نقابات عمال الدقهلية.

بحضور الدكتورة هويدا سمير رئيس مجلس إدارة جمعية بلادي، ونهاد عبيد نائب رئيس اتحاد نقابات عمال الدقهلية.

وشهدت الاحتفالية تكريم 50 أمًا مثالية بالمنصورة يمثلن كافة القطاعات الحكومية والأهلية بمحافظة الدقهلية.

ووجهت الدكتورة هويدا سمير، فى كلمتها التحية والتقدير للأمهات المثاليات بمحافظة الدقهلية بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أن الأم هي عماد الأسرة المصرية، وهى منبع العطاء بلا حدود. ومؤكدا على دور الجمعية ليس خيري فقط وإنما الجمعية تسعى لتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

كما أكد على أن الجمعية تحرص كل الحرص على الاحتفال سنويا بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات من منسوبيها كرمز تقدير وتكريم لهن على مسيرة العطاء جهودهن العظيمة في تربية الأجيال الجدد.

ومن جانبها، قدمت نهاد عبيد، التهنئة والتقدير للأمهات المثاليات بالإنابة عن هشام المهيري رئيس الإتحاد المحلي لنقابات عمال الدقهلية مؤكدة على التقدير والاحترام للأم رمز العطاء والتضحية والنواة الاساسية للمجتمع فهي شعلة النور التي تضيء الدروب وهي السند والعون الذي لا ينضب، مؤكدة على دور المرأة في المجتمع المصري.

IMG-20240320-WA0050