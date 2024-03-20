الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

الفنانة مى القاضى: "صيد العقارب" حقق نجاحا كبيرا

مي القاضي
مي القاضي

عبرت الفنانة مي القاضي عن سعادتها بردود الأفعال التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب، والذي يشارك في الماراثون الرمضاني الجاري ٢٠٢٤، محققًا ردود أفعال إيجابية للغاية على المستوى الجماهيري.

وأشارت القاضي إلى أنها سعيدة بالتواجد في عمل ضخم وقصة مميزة مثل صيد العقارب، لافتة إلى أن ردود الأفعال التي جاءتها على الدور والمسلسل ككل كانت مميزة ومليئة بالإيجابية، لما فيها من تفاصيل تظهر مدى تعلق الجمهور بشخصيات المسلسل، ومدى تفاعله مع أحداثه.

مي القاضي 

وأكدت "القاضي"، أن التعاون مع  الفنانة غادة عبد الرزاق كان مثمر ومميز وملىء بالتفاصيل الفنية الجيدة التي تظهر للمشاهد خلال متابعته للعمل، لافتة إلى أنها تتمنى تكرار التجربة معها أكثر من مرة قادمة.

وتجسد القاضي دور الأبنة الصغرى للفنان رياض الخولي وتربطها به علاقة خاصة، وتدور أحداث شخصيتها في إطار اجتماعي ملىء بالأحداث الدرامية المميزة.

أبطال صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

آخر أعمال مي القاضي الدرامية

يجدرالإشارة إلى أن آخر أعمال الفنانة مى القاضى فى الدراما، كانت مسلسل "البيت بيتى" المكون من 10 حلقات بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مى القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب وعدد من ضيوف الشرف الكبار.

بعد وفاة على فى صيد العقارب.. كيف تتعافى عندما يموت أحد أفراد أسرتك؟

"صيد العقارب" يسلط الضوء على طرق دعم الأبناء عند طلاق الزوجين

 

مي القاضي 
مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة الاولي من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة التاسعة صيد العقارب الحلقة 9 الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إعدامات ميدانية داخل مجمع الشفاء الطبى بغزة

عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

عاجل.. بقوة 5.7 درجة.. زلزال يضرب باكستان

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251