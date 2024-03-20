الفنانة مى القاضى: "صيد العقارب" حقق نجاحا كبيرا

مسلسلات رمضان 2024..

عبرت الفنانة مي القاضي عن سعادتها بردود الأفعال التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب، والذي يشارك في الماراثون الرمضاني الجاري ٢٠٢٤، محققًا ردود أفعال إيجابية للغاية على المستوى الجماهيري.

وأشارت القاضي إلى أنها سعيدة بالتواجد في عمل ضخم وقصة مميزة مثل صيد العقارب، لافتة إلى أن ردود الأفعال التي جاءتها على الدور والمسلسل ككل كانت مميزة ومليئة بالإيجابية، لما فيها من تفاصيل تظهر مدى تعلق الجمهور بشخصيات المسلسل، ومدى تفاعله مع أحداثه.

مي القاضي

وأكدت "القاضي"، أن التعاون مع الفنانة غادة عبد الرزاق كان مثمر ومميز وملىء بالتفاصيل الفنية الجيدة التي تظهر للمشاهد خلال متابعته للعمل، لافتة إلى أنها تتمنى تكرار التجربة معها أكثر من مرة قادمة.

وتجسد القاضي دور الأبنة الصغرى للفنان رياض الخولي وتربطها به علاقة خاصة، وتدور أحداث شخصيتها في إطار اجتماعي ملىء بالأحداث الدرامية المميزة.

أبطال صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

آخر أعمال مي القاضي الدرامية

يجدرالإشارة إلى أن آخر أعمال الفنانة مى القاضى فى الدراما، كانت مسلسل "البيت بيتى" المكون من 10 حلقات بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مى القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب وعدد من ضيوف الشرف الكبار.