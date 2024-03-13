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فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 3|قصة حب رومانسية تعيشها غادة عبدالرازق وجاميكا

جريدة الدستور

تعيش الدكتورة عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق، أجواء رومانسية مع زوجها ياسين الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء جاميكا، وذلك بعدما أحضر لها باقة ورود، في محاولة لمحو ذكرياتها السيئة مع والدها.

مسلسلات رمضان 2024

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 3

ويحضر “ياسين” الورود وخاتم ألماس هدية، تعبيرًا عن حبه لها، كما أنهما جلسا سويًا يشاهدان فيلمًا إلا أن زوجها اكتشف أنه فيلم رعب وهو الأمر الذي أفسد عليهما سهرتهما.


مسلسلات رمضان 2024

 موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 4

 

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل غادة عبد الرازق، وهو صيد العقارب حصريًا عبر شاشات تلفزيون قناة CBC، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة الـ 2:15 صباحًا، والساعة 2:15 مساءً.

مواعيد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.


مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة

يعرض عبر المنصة الرقمية Watch ir، بالتزامن مع عرضه عبر قناة CBC دراما، وقناة cbc.


 قصة مسلسل صيد العقارب

تتمحوّر قصة مسلسل صيد العقارب  حوّل الدكتورة عايدة التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق، التي تحاول الانتقام لشقيقها الذي قتل على يد عائلة زوجها الغول، وهو الأمر الذي يدفعها إلى الانتقام من زوجها، ما يتسبب في التشويق والإثارة ويجعل الجمهورلا يمل.

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مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل صيد العقارب

 غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن

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