الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 10.. غادة عبدالرازق تنجح في تجنيد خادمة الغول

صيد العقارب الحلقة
صيد العقارب الحلقة ١٠

تبدأ غادة عبدالرازق "عايدة ضرغام" في مسلسل صيد العقارب الحلقة 10 الذي يعرض على "ووتش إت"، أول خطوات الثأر لعائلتها من عائلة رياض الخولي "إسماعيل الغول" بعد أن نفذ محمد عبدالسيد "ريمون" تعليماتها وخطف خادمة تعمل لدى عائلة الخصم.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

ويشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 10 قيام غادة عبدالرازق باستجواب تلك الخادمة لمعرفة كل تحركات عائلة الغول، حتى تتوصل لمعلومات يمكن من خلالها تحقيق الثأر لشقيقها ووالدها كما وعدت الأخير.

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موعد عرض مسلسل “صيد العقارب" الحلقة 10

ويعرض مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 10 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة العاشرة 

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 10 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.


أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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