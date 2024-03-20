ضبط 4 مسجلين بحوزتهم 4 كيلو حشيش وبانجو وأسلحة نارية فى منيا القمح

ألقت أجهزة الأمن في مديرية أمن الشرقية القبض على عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وبحوزتهما 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو، كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة، وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية - بدائرة مركز منيا القمح، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش، بندقية آلية وعدد من الطلقات، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.