الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 مسجلين بحوزتهم 4 كيلو حشيش وبانجو وأسلحة نارية فى منيا القمح

ارشيفية
ارشيفية

ألقت  أجهزة الأمن  في مديرية أمن الشرقية القبض على عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وبحوزتهما 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو، كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة، وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية - بدائرة مركز منيا القمح، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش، بندقية آلية وعدد من الطلقات، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

اجهزة الامن عنصرين اجراميين معلومات جنائية منيا القمح

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