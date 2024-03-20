الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 2009 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضية تهريب بضائع.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 2009 مخالفات مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: تم ضبط 22 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (210) أحكام قضائية متنوعة.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 11 قضية تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم التهريب إحكام السيطرة أمن المنافذ تهريب بضائع

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