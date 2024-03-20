القبض على عصابة نفذت جرائم سرقة بمليون جنيه في الدقهلية

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المبالغ المالية من قائدي السيارات على الطرق السريعة بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام عامل و3 سيدات لإثنين منهن معلومات جنائية مقيمون بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المبالغ المالية من قائدي السيارات على الطرق السريعة المتاخمة لمدينة المنصورة بأسلوب "المغافلة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة الأول "ملك والده"، وبحوزتهم مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة المنصورة، وأضافوا بقيامهم باستخدام المبالغ المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى إعادة تشغيلها في مجال الإتجار في النقد الأجنبي وشراء مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية.

وأرشدوا عن عملات محلية وأجنبية، 130 جرام مشغولات ذهبية، كمية من الأجهزة الكهربائية، وتقدر قيمة المضبوطات بمليون و100 ألف جنيه.