الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على عامل لقيامه بالاستيلاء على مرتجعات شركة تسويق إلكتروني منتحلًا صفة مندوب

حبس متهم
حبس متهم

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة في الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات، منتحلًا صفة «مندوب الشركة» مما مكنه من الاستيلاء على بعض منتجات الشركة والتى بلغت قيمتها المالية 185 ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته بعض المنتجات المستولى عليها وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصرفه في جزء من متحصلات نشاطه بالبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة موظف شركات التسويق الإلكترونى مندوب الشركة

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