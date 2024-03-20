القبض على عامل لقيامه بالاستيلاء على مرتجعات شركة تسويق إلكتروني منتحلًا صفة مندوب

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة في الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات، منتحلًا صفة «مندوب الشركة» مما مكنه من الاستيلاء على بعض منتجات الشركة والتى بلغت قيمتها المالية 185 ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته بعض المنتجات المستولى عليها وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصرفه في جزء من متحصلات نشاطه بالبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.