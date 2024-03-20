"كنا بنزود ريتش".. حقيقة فيديو تعدى 3 أشخاص على فتاة وإصابتها بالوجه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، إدعت خلاله إحدى الفتيات وبصحبتها آخر بتعدي أحد الأشخاص عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح بالوجه حال سيرها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمين على مقطع الفيديو (3 أشخاص- والفتاة المشار إليها "غير مصابة بأية جروح")، وتبين اختلاقهم الواقعة وتصويرها ونشرها بغرض زيادة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعى والتربح المادي.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.